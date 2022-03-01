Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополь до 8 марта

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени. Информация предоставлена Росавиацией.

Аэропорт Симферополя закрыт и самолёты не летают. Можно ли вернуть билеты? Полеты временно ограничены в аэропорт Симферополя и другие. В том числе полеты ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.