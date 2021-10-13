Росгвардейцы в Ялте заблокировали авто с нетрезвым водителем

Росгвардейцы в Ялте задержали местного жителя, который колесил по городу на автомобиле в нетрезвом состоянии, передает пресс-служба ведомства.

В Джанкое мужчина порезал ножом лицо приятеля Сотрудники вневедомственной охраны решили остановить авто, поскольку водитель игнорировал правила ПДД.

«Сотрудники Росгвардии предприняли меры по задержанию нарушителя и вскоре блокировали и остановили транспортное средство. За рулем находился 44-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения», — рассказали в крымском управлении Росгвардии.