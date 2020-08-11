Росгвардейцы задержали троих крымчан с наркотиками на севере полуострова

В Красноперекопске задержали трех мужчин с наркотиками, передает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

На крымской границе задержан очередной фигурант уголовного дела Наряд Росгвардии в ходе ночного патрулирования города обратил внимание на трех мужчин, которые резко ускорили шаг при виде правоохранителей.

«Сотрудники Росгвардии остановили подозрительных граждан для установления их личностей», — уточнили в сообщении, добавив, что у задержанных были обнаружены пакеты с белым порошком, сверток с высушенным растением и прибор для употребления наркотиков.