Росгвардейцы задержали в Севастополе 21-летнего парня с наркотиками

В Севастополе задержали 21-летнего молодого человека, который подозревается в сбыте наркотиков, передает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

Житель Симферополя получил 11 лет колонии за торговлю наркотиками Росгвардейцы остановили молодого человека на одной из севастопольских улиц военнослужащие моторизованного полка Росгвардии. У парня был при себе сверток, содержимое которого он не хотел озвучивать, При этом, по внешним признакам молодой человек находился в наркотическом дурмане. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

«Прибывшие правоохранители в присутствии понятых изъяли подозрительный сверток и установили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Позднее эксперты определили, что в изъятом у правонарушителя пакетике было более 200 грамм наркотического вещества – «соль», — уточнили в пресс-службе.