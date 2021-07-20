Роскачество назвало эффективные средства от комаров

Специалисты Роскачества исследовали репелленты-спреи 20 торговых марок, главное предназначение которых — защита от комаров. Тот или иной недостаток был обнаружен у каждого из исследованных товаров. Основное замечание связано с количеством действующего вещества, которого фактически оказалось меньше, чем заявлено в маркировке. Время действия средств тоже отличается от заявленного: репелленты придется наносить чаще, чем указано на этикетке. Кроме того, средства могут вызывать раздражение кожи.

В первую пятерку рейтинга вошли репелленты «Дэта», «Тайга», Drago family, «OFF!» и «Help». Они набрали свыше 4,4 баллов. По данным специалистов Роскачества, эффективность этих средств в борьбе с комарами составила от 93% до 100%. Они защищают в течение 3,5-8,5 часов при нанесении на кожу и эффективны 4-5 суток при нанесении на одежду (прочие исследованные средства действуют на коже — менее трех часов, на одежде — менее двух суток).

Фактическое содержание ДЭТА у этих средств от 20 до 40%