Роскачество назвало лучшие модели утюгов

Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представили обновленный рейтинг утюгов, куда этим летом добавились 17 новых моделей Tefal, Redmond и Polaris.

Эксперты Роскачества обнулили рейтинг кефира трех известных торговых марок Единственные бытовые приборы, которые не выдержали программу испытаний, рассчитанную на 252 часа эксплуатации (21 цикл по 12 часов), оказались утюги стоимостью менее 3 200 рублей (на момент закупки). Два утюга вышли из строя после непродолжительной работы: Redmond (RI-C283) прекратил работать после 48 часов, а Polaris (PIR 2888AK) перестал нагреваться после 72 часов (приборы изначально были технически исправны и не бракованы, тестировались по два утюга каждой из моделей).

Программа испытаний включала все фазы эксплуатации утюга.