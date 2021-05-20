Роскачество назвало основные претензии к качеству питьевых йогуртов

Роскачество исследовало питьевые клубничные йогурты 20-ти марок. Оказалось, что в четверти исследованной продукции есть дрожжи, а также стало известно, что в стакане йогурта содержится от одной до шести чайных ложек сахара.

В сообщении сказано, что среди питьевых йогуртов, отобранных для экспертизы, совсем без сахара не было ни одного. Больше всего сахарозы оказалось в йогуртах «Белый город», «Ростагроэкспорт», «Вкуснотеево» и «365 Дней». Меньше всего сахарозы у «ВкусВилл» (2,4%), «Эконива» (3,5 %) и «Красная цена» (4,2 %).

Замечания к качеству питьевого йогурта в основном связаны с превышением в них дрожжей: нарушения выявлены в 5 из 20 товаров и свидетельствуют о нарушении температурного режима. Это йогурты «Белый город», «Ирбитский», «МясновЪ», «То, что надо!» и «365 дней». Уточняется, что из-за избытка дрожжей в йогуртах может испортиться вкус, запах и появится газообразование.