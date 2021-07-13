Роскачество назвало самые надёжные смартфоны на рынке РФ

Роскачество составило рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов. Большинство из них — Android-смартфоны.

Роскачество рассказало, как выбрать бюджетные беспроводные наушники В рамках исследования, эксперты протестировали 167 моделей телефонов 21 бренда, в том числе Apple iPhone, Samsung, Huawei и другие. Испытания включали три основных этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость.

На первом этапе определялась механическая прочность смартфонов: экран и заднюю камеру царапали специальной фибергласовой палочкой. На втором этапе определялась прочность телефона при мощных механических воздействиях — ударах и падениях, проводился так называемый «барабанный тест».