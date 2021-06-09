Роскачество оценило «гостевые» приложения соцсети «ВКонтакте»

Роскачество изучило 56 приложений, главной целью которых является проверить, кто помещал страницу пользователя «ВКонтакте». Ни одно из них не соответствует заявленным функциям и все содержат риск утечки персональных данных.

В Роскачестве назвали главные уязвимости приложений для аренды самокатов В Роскачестве подчеркнули, что приложения категории «Мои гости в VK» вводят в заблуждение по поводу основной заявленной функциональности.

В свою очередь администрация соцсети отметила, что приложений, которые могут показать вам данные о гостях, заходивших на вашу страницу, не существует. Это не предусмотрено самой архитектурой сервиса, а приложения, которые якобы имеют такой функционал, подделывают результаты. Но сотни тысяч пользователей все равно устанавливают подобные сервисы.