Роскачество определило лучшие новые бюджетные смартфоны

Роскачество обновило рейтинг смартфонов из 132 моделей. К нему добавились новинки сезона лето-осень 2021 — еще 16 моделей.

«Программа испытаний регулярно обновляется экспертами для отражения актуальной ситуации на рынке и меняющихся предпочтений потребителей», — отметили в Роскачестве.

По данным исследования, стало понятно, что у бюджетных моделей до 20 000 рублей все чаще можно встретить характеристики, которые ранее можно было встретить только у флагманских гаджетов. Речь идет о наличии NFС для бесконтактных платежей, возможности биометрической аутентификации, поддержки eSIM. Растёт также доля устройств с диагональю экрана от 6 до 7 дюймов, объёмом аккумулятора от 4000 мА*ч, встроенной памятью более 128 Гб и фронтальной камерой от 20 Мп.