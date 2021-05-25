Роскачество опубликовало обновленный рейтинг телевизоров

Обновленный рейтинг телевизоров представили Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT)

OLED-телевизор от LG с диагональю 55 дюймов (LG OLED55BXRLB) занял лидирующую позицию в рейтинге. Такой результат стал возможен благодаря качеству изображения — экран телевизора дает сбалансированные натуральные цвета с минимумом артефактов. Телевизор работает на операционной системе webOS Smart TV и имеет быструю и удобную навигацию.

ТОП-5 телевизоров. Фото: Роскачество/

«Проведенный Роскачеством опрос показал, что мнение пользователей разделилось: 46,9% респондентов использует телевизор для просмотра кино, а 43,2% — для просмотра общественного телевидения. И для обеих групп качество изображения чрезвычайно важно. Наше исследование как раз поможет выбрать модель подходящей диагонали с наилучшим качеством для различных целей», — рассказал директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.