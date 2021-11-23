Роскачество протестировало более 70 моделей телевизоров

Более 70 моделей телевизоров протестировало Роскачество. В пятерке лучших телевизоров оказались устройства в высокой ценовой категории средней стоимостью 179 тысяч рублей.

Роскачество опубликовало обновленный рейтинг телевизоров В исследованиях участвовали телевизоры HiSense, LG, Philips, Samsung и Sony. По итогам испытаний по качеству изображения, звуку, энергоэффективности, удобству эксплуатации, возможностям подключения и т. д. лучшие результаты показали телевизоры LG с диагональю более 55 дюймов с матрицей OLED и поддержкой Dolby Vision и HDR. Это модели премиум-класса, цены на которые начинаются от 170 тысяч рублей.

Среди телевизоров с большой диагональю и LCD-матрицей конкурентом LG может стать Samsung QE65QN90AAUXRU стоимостью 230 тысяч рублей, который оказался в топ-5 среди 73 исследованных моделей, но в общем рейтинге расположился на 15-ом месте. По техническим характеристикам он схож с OLED-моделями, но испытания выявили отставания в качестве изображения: при просмотре SD-контента это выражается в большем числе артефактов и шумов, а при воспроизведении в Ultra HD отмечены неестественные цвета и значительное снижение детализации. При этом эффект HDR работает превосходно, не уступая телевизорам от LG.