Роскачество протестировало новый iPhone

Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний представили обновленный рейтинг смартфонов, который теперь включает 140 моделей. К рейтингу добавились линейка iPhone 13 и несколько флагманов от Sony и Samsung — всего восемь новых смартфонов были протестированы этой осенью и оценены экспертами.

Роскачество провело исследование приложений для доставки продуктов На испытания были направлены вся новая линейка от Apple: iPhone 13, Pro, Pro Max и mini, а также смартфоны на Android: Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 и набирающий популярность OnePlus Nord 2 5G.

В результате iPhone 13 Pro Max признан лучшим смартфоном по версии Роскачества. Таким образом, устройство на iOS потеснило предыдущих лидеров от Samsung и Sony. Версия 13 Pro уверенно заняла четвертое место, модели iPhone 13 и iPhone 13 mini — во второй и третьей десятке рейтинга.