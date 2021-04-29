Роскачество провело исследование сливочных сосисок

Эксперты Роскачества исследовали сосиски «Сливочные» 20 российских марок из разных городов и областей страны. Они проверили продукцию по 145 показателям качества и безопасности.

Роскачество выявило 54 товара, производимых с нарушением ГОСТов В ходе исследований выяснилось, что из 20 исследованных товаров только шесть изготовлены по ГОСТу. При этом, один из товаров — фальсификат (в нем не оказалось говядины). Что касается цены, то эксперты выяснили, что высокая цена на продукт не определяет в нем содержания дорогостоящего ингредиента — говядины.

Эксперты Роскачества также обнаружили спорообразующие микроорганизмы в сосисках «Атрус», произведенные в Ярославской области. Эти микроорганизмы являются возбудителями ботулизма и могут вырабатывать токсины, устойчивые при тепловой обработке. А в сосисках «Ближние горки», «Велком», «Клинский» и «Черкизово» установлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), что говорит о возможном несоблюдении условий хранения продукта, уровне санитарного состояния производственных объектов.