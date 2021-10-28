Роскачество проверило детский творог и кефир

Роскачество обнародовало итоги исследования творога десяти торговых марок, предназначенного для детей до трех лет и старше, и кефира шести марок — для детей от восьми месяцев.

Эксперты Роскачества обнулили рейтинг кефира трех известных торговых марок Исследования включали в себя испытания по более чем 160 показателям. Им подверглась продукция таких известных марок как «Агуша», «ВкусВилл», «Мама Лама», «Растишка», «Тёма», «Фрутоняня» и другие.

Абсолютно весь исследованный творог для детей (жирности от 3,9 до 4,2%) 10 марок оказался не только полностью безопасным, но и полезным.