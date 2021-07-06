Роскачество рассказало, как выбрать бюджетные беспроводные наушники

Роскачество назвало лучшие бюджетные модели беспроводных наушников.

Так, в сегменте до 10 000 рублей лидируют Huawei Freebuds 4i. Однако у них есть слабое место – недостаточно мощный аккумулятор. А JBL Tune 510BT признаны лучшими в сегменте до 3000 рублей. Среди накладных моделей оптимальным выбором может стать Sennheiser HD 250BT. Тем же, кто хочет получить эффективное шумоподавление, следует присмотреться к JBL Live Pro+.

Фото: Роскачество

Что касается средней цены, то тут предлагается обратить внимание на модель Sennheiser HD 250BT. Они имеют поддержку основных продвинутых кодеков: AAC , SBC , aptX и aptX LL. Приложение для смартфона интуитивно понятное. К тому же у наушников отличное качество звука. Автономной работы хватает более чем на сутки: 26 часов. Есть и недостатки, среди которых отсутствие активного шумоподавления, чехла в комплекте. Кроме того, наушники не складываются.