Роскачество составило рейтинг лучших пылесосов

Роскачество провело исследование, по результатам которого составило рейтинг лучших пылесосов. Сразу несколько моделей имеют одинаковый балл, поэтому граждане могут смело выбирать пылесос среди равных.

Было протестировано 53 модели пылесосов с мешком или контейнером для сбора пыли 14 брендов в ценовом диапазоне от 3 780 до 46 900 рублей.

Пылесосы оценивались по 63 показателям в пяти группах: производительность, удобство, эффективность фильтрации пыли, энергопотребление и уровень шума, прочность и выносливость. Кстати, проверка показала, что год выпуска и цена устройства не влияют на его качество и эффективность.