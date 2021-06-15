Роскачество составило список лучших детских колясок

Роскачество обновило рейтинг лучших детских колясок, дополнив его 32 новыми моделями. Теперь он состоит из 82 позиций.

Роскачество оценило «гостевые» приложения соцсети «ВКонтакте» Рейтинг составлялся с учетом результатов испытания на маневренность, которое было трижды проведено для каждой коляски, а также оценки экспертной группы и родителей малышей.

Специалисты советуют при покупке коляски оценить вес и габариты модели: чем тяжелее коляска, тем сложнее ее будет выносить и заносить, особенно в одиночку. Не менее важна и сборка: если коляску неудобно раскладывать, необходимо присоединять большое количество деталей, вы будете тратить много времени на подготовку к прогулке. Также нужно учитывать высоту и удобство ручки, проверить материал, из которого сделана коляска: он должен быть прочным, не иметь посторонних запахов; важно, чтобы капюшон не болтался, а его размер был достаточным для надежной защиты ребенка.