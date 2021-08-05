Роскачество впервые исследовало ряженку

Роскачество назвало лучшую ряженку, которая продается в российских магазинах. Для экспертизы были закуплены 20 торговых марок ряженки, российского Знака качества оказались достойны товары 10 брендов.

На что обращать внимание при выборе солнцезащитного крема? В сообщении отметили, что во всей исследованной ряженке нет крахмала и каррагинана, которые используются как загустители, не обнаружено синтетических красителей, стабилизаторов и консервантов. В ней также не оказалось растительных жиров, то есть фальсификат в этом сегменте не обнаружен.

Среди исследованных марок лучшей стала ряженка «Авида», «Агрокомплекс», «Вкуснотеево», «ВкусВилл» (термостатная), «Вологжанка», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки» (термостатная), «Кубанский молочник», «Мясновъ» (термостатная) и «Рузская».