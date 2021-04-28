Роскачество выявило 54 товара, производимых с нарушением ГОСТов

За первый квартал этого года специалисты Роскачества исследовали продукцию девяти категорий продовольственных и непродовольственных товаров.

Альтернативы детскому креслу в авто угрожают жизни ребенка — Роскачество Было выявлено 54 товара с нарушениями требований технических регламентов и/или ГОСТов, а также товары, которые не дотягиваются до стандартов Роскачества. На данный момент 37 производителей устранили нарушения.

Например, при исследовании питьевой воды выяснилось, что оформление этикеток не соответствует требованиям 44-го технического регламента в части упоминания группы или категории воды. Производители «Святой источник «Светлячок», «Черноголовка», а также детской воды «Калинов родничок» убрали с этикеток соответствующие упоминания. В свою очередь производитель воды «Синеборье» изъял некачественный товар из продажи и складов дистрибьюторов, а также усилил контроль на производстве.