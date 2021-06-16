Роспотребнадзор Крыма настаивает на введении новых ограничений по COVID-19

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 на полуострове требует введения дополнительных ограничений, передают «РИА Новости (Крым)».

В Севастополе коронавирус подтвержден у 44 человек за сутки «Это вынужденная мера, на которую необходимо пойти ввиду того, что мы сегодня находимся в начале курортного сезона, и по уровню заболеваемости мы входим в него на очень высоких цифрах, – считает Пеньковская.

Она подчеркнула, что миграционные процессы и плотность заселения средств размещения в Крыму говорят о том, что ситуация не будет меняться в лучшую сторону, если не ввести дополнительные ограничения.