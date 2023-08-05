Роспотребнадзор назвал лучшие напитки для утоления жажды в жару

Синоптики предупредили, что в ближайшее время наступит аномальная жара в 20 регионах России, включая Подмосковье. Роспотребнадзор по такому случаю назвал лучшие напитки для утоления жажды в условиях повышенной температуры воздуха.

Эксперты порекомендовали в жару употреблять чистую негазированную воду. В нее можно добавить немного соли для утоления жажды.

Также восполнить потерянную организмом с потом жидкость поможет сок сельдерея и лимона в пропорции один к десяти. В зной наружу выводятся в том числе соли и микроэлементы. Поэтому летом возникает потребность в их восполнении. Для этих целей желательно употреблять щелочную минералку и немного подсоленную воду.

Названы самые опасные напитки для утоления жажды

Роспотребнадзор призвал в жару утолять жажду и обеспечивать организм необходимыми веществами с помощью кисломолочных и витаминизированных напитков. Подойдут протеиновые коктейли и отвары из сухофруктов. Напитки желательно употреблять несладкие. Лучше всего отдавать предпочтение сокам и воде комнатной температуры.

Не стоит охлаждать напитки в жару во избежание простуды. Роспотребнадзор рекомендовал не принимать в жару сладкую газировку, алкоголь и энергетики. Из-за спиртного летом может повыситься артериальное давление. Поэтому в жару крепкие напитки особо опасны для людей с болезнями сердца и кровеносных сосудов.

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