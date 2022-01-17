Роспотребнадзор: появления нового штамма COVID «омикрон» в РК не избежать

Руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что появление нового штамма COVID-19 «омикрон» в регионе — это вопрос времени, передает Крыминформ.

В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 121 человека «На сегодняшний день таких шансов (что «омикрон» не придет в Крым — ред.) нет: полуостров не является закрытой территорией, миграционные процессы очень высоки. Поэтому это просто вопрос времени», – сказала Пеньковская.

Она добавила, что в регионе по-прежнему доминирующим остается штамм «дельта».