Роспотребнадзор утвердил правила работы образовательных организаций

Утверждены санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Соответствующая информация размещена на официальном портале правительства Крыма.

Утверждены санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Постановление, утверждающее правила, подписано руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.

Правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы организаций. В частности, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также мероприятий с привлечением детей из иных организаций. Все лица, находящиеся в организации, подлежат термометрии не менее двух раз в сутки с занесением ее результатов в журнал.

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков.

В организациях в обязательном порядке должны соблюдаться мероприятия, включающие уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений, организацию работы сотрудников с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток и многое другое.

При этом отдых и оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. Отдых для детей, проживающих в городах федерального значения, может быть организован в субъектах, граничащих с ними. Количество детей в группах, отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости. Не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа.