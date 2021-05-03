Росприроднадзор обнаружил заборы на берегу Песочной бухты Севастополя

Разлив нефтепродуктов в Карантинной бухте Севастополя не подтвердился. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Крымского отдела государственного надзора на море Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Пётр Шульга. 2 мая специалисты Росприроднадзора и Севприроднадзора обследовали акваторию. В результате рейда эксперты обнаружили нарушения, правда другого характера и в соседней бухте – Песочной. Отметим, утром 2 мая в социальных сетях появились сообщения об образовании масляного пятна на водной глади в Карантинной бухте. К обеденной проверке специалистов оно исчезло. Наличие или отсутствие загрязнения будет установлено по итогам исследования проб воды, взятых на месте.

ПЁТР ШУЛЬГА, и. о. начальника Крымского отдела государственного надзора на море Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: «Факт розлива зафиксирован не был. При этом мы отобрали пробы воды в четырёх точках данной бухты. Кроме этого, была обследована акватория Песочной бухты. Другие нарушения природоохранного законодательства были установлены касаемо ограничения доступа в береговой полосе. По берегу стоят заборы. Дальше будет продвигаться расследование. Будем смотреть и привлекать виновных лиц, которые их установили».