Россиянам интересны туры в люксовые отели Крыма

В Крыму увеличился рост продаж туров в четырех- и пятизвездочные отели. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров РФ.

Власти Крыма обязали санатории и отели иметь трехдневный запас воды «Уже сейчас туроператоры наблюдают рост объёма продаж туров в российские отели 4-5 звёзд в Крыму и Краснодарском крае на уровне 40% по сравнению с февралём прошлого года. По остальным объектам юга России продажи выросли на уровне 15-30%», – уточняется в ассоциации.

В сообщении объясняется, что интерес к этой категории отелей связан с пандемий, которая привела к тому, что туристы не смогли отправиться на отдых за границу. Туроператоры считают, что в этом году ситуация будет схожей.