Россиянам компенсируют «сгоревшие» из-за пандемии турпутёвки

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Компенсации за отмену туристических путевок в период начала действия режима ограничений россияне получат до конца 2021 года. Такие сроки официально закреплены постановлением Правительства страны. Об этом сообщила учредитель группы компаний «Ласпи» Елена Баженова.

ЕЛЕНА БАЖЕНОВА, учредитель группы компаний «Ласпи»: «Люди, которые приобрели туристические услуги до 31 марта 2020 года – им будут предложены равноценные туры, которыми они смогут воспользоваться до конца 2021 года. Если турист откажется воспользоваться этой услугой, он получит назад деньги до конца 2021 года с учетом ставки рефинансирования банка».

Социально незащищённые слои населения, а именно – люди старше 65 лет, безработные на протяжении двух месяцев, и инвалиды смогут получить эти средства уже до конца этого года.

ЕЛЕНА БАЖЕНОВА, учредитель группы компаний «Ласпи»: «Поэтому, заявления, которые подают люди об аннуляции тура и с просьбой вернуть деньги – они должны понять: сейчас в правовом поле, если им не вернули деньги – ни один оператор, ни один агент не нарушил закон. Он работает в правовом поле. Деньги буду возвращены согласно механизму».

Что касается авиакомпаний – они предоставят своим клиентам специальные ваучеры, которым можно будет воспользоваться в ближайшие три года. Подробнее о том, как туристическая отрасль полуострова справляется с экономическим кризисом, появившимся из-за «ковидных» ограничительных мер, смотрите в программе «Актуальное интервью».