Россиянка пыталась ввезти в Крым с Украины 40 килограммов одежды

Женщина пыталась ввезти в Крым с Украины 40 килограммов незадекларированной одежды, передает пресс-служба Крымской таможни.

Украинка пыталась вывезти из РФ через Крым свою несовершеннолетнюю дочь Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск».

«90 единиц новой женской одежды в ассортименте общим весом свыше 40 килограммов, незадекларированных должным образом, под видом товаров для личного пользования попыталась переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза гражданка России», – уточняется в сообщении.