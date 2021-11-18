Российские одела не разрешили бы продавать в Европе — Роскачество

Исследование пуховых одеял, проведенное Роскачеством, показало, что при довольно высокой стоимости по сравнению с синтетическими одеялами (от 5 до 33 тыс. рублей) в них может быть множество недостатков: подмена дорогого гусиного пуха утиным, плохо промытое и обработанное сырье, резкий запах, наличие пылевых клещей, что может спровоцировать аллергию у человека и другое.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать эффективный недорогой пылесос Всего специалисты исследовали пуховые одеяла 18 торговых марок, произведенные в России, Швеции и Австрии. Эксперты учитывали как требования законодательства, так и проблемы отрасли в целом, поэтому включили в испытания привычные для США и Европы показатели, которые пока не нормируются в России.

Так, результаты показали, что в одеялах марок «Легкие сны», Belpol, Ecotex, Lucky Dreams, Medsleep, Natures и Togas вместо обещанного гусиного пуха или пера наполнитель был комбинирован с дешевым утиным.