Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили 30 тонн гуманитарной помощи из Белгородской области в населённые пункты Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Гуманитарная колонна в сопровождении российских военных прибыла в Волчанск и посёлок городского типа Казачья Лопань.

В гуманитарную помощь в основном вошли продукты питания: крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированная питьевая вода, — о доставке которых попросили местные жители. Весь груз был передан женщинам, детям и пожилым людям.

В военном ведомстве сообщили, что на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который уже работает в круглосуточном режиме. Основными задачами штаба являются оказание гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, в ДНР и ЛНР, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения.