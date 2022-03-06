Российские военные за сутки сбили 8 украинских самолётов, 2 вертолёта и уничтожили С-300

За последние сутки истребительная авиация России сбила восемь украинских самолётов, два вертолёта, а также шесть беспилотников. Ракетные войска уничтожили зенитный ракетный комплекс Противовоздушной обороны С-300. Утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия вывели из строя военный аэродром в Староконстантинове.

Ежедневную статистику сообщает официальный представитель Министерства обороны нашей страны Игорь Конашенков. Всего за время выполнения специальной операции российские военные поразили 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов Противовоздушной обороны С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция.

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации:

«Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата».

Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западе и северо-западе Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым. Вооруженные силы России продвинулись на 11 километров.