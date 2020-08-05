Российский истребитель перехватил два американских самолёта над Черным морем

Два самолёта Соединённых Штатов перехватили над Чёрным морем при попытке приблизиться к государственной границе России. Инцидент произошёл 5 августа. Навстречу американским воздушным судам был поднят в небо истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После того, как американцы сменили свой курс в сторону от государственной границы Российской Федерации, наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полёт отечественного Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолётами-разведчиками не допущено.