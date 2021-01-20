Российский космонавт выставил фото Крыма с орбиты

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков выставил в Twitter фото Крыма с орбиты и поздравил полуостров с Днем республики.

Константинов считает, что Крым вскоре станет одним их лучших регионов РФ «#Крым – это удивительное место! С высоты 420 км он выглядит очень красивым. Поздравляю с праздником, который объединяет неравнодушных к судьбе нашего родного края, гордящихся его историей, природой, победами и достижениями», – написал он.

Космонавт назвал пейзажи полуострова вдохновляющими. Он подчеркнул, что сам «очень неравнодушен к Крыму».