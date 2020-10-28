Российский Су-27 сопроводил французские бомбардировщики над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил два французских бомбардировщика над Чёрным морем. Об этом сообщили в отечественном Национальном центре управления обороной.

«Радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Чёрного моря были обнаружены две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России. Для опознавания в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал воздушные цели как два истребителя «Мираж-2000» ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Чёрного моря», – отметили в ведомстве.

Развернув иностранные военные самолёты от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования. Кроме того, сообщается, что полёт отечественного истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.