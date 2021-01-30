Ростелеком — откройте доступ в интернет с крупнейшим провайдером

В сфере телекоммуникационных технологий идет конкуренция между провайдерами. Для потенциальных конкурентов, их “борьба” означает одно — снижение тарифов, увеличение дополнительных услуг, качество и высокий сервис обслуживания. Но, кроме видимой здоровой конкуренции присутствует соперничество иного формата — предоставление клиентам удобного по навигации качественного личного кабинета. Познакомимся с крупнейшим провайдером в нашей стране Ростелеком https://lk-rostel.ru/ofitsialnyy-sayt-rostelekom-rt-ru/. Это официальная компания, предоставляющая юридическим и физическим лицам телекоммуникационные услуги.

В чем преимущества компании по сравнению с другими?

Зачастую можно читать разные отклики абонентов. Репутацию провайдера не назвать идеальной, но оператор в последнее время решил сделать существенный рывок вперед. Сегодня он развивает разные сервисы, тестирует новые технологии, и старается угодить каждому клиенту, прислушивается к их мнению. Преимущества работы с провайдеров уже можно увидеть постоянным и новым абонентам. Они заключены в следующем:

большой выбор пакетных предложений;

возможность настраивать дополнительные опции через конструктор;

открыт доступ к интернету и телекоммуникационным системам с помощью оптического волокна. Сеть Ростелеком покрывает всю страну;

сотрудничество с Яндекс, это дает возможность абонентам через кроссплатформенный доступ посещать развлекательные центры Wink;

поощрительная бонусная система. За приглашение друзей, оплату сервисов, оператор дает неплохую скидку.

Особое внимание следует уделить поддержке абонентов. Клиенты компании не останутся со своими проблемами один на один. Все технические вопросы решаются в круглосуточном режиме. Не нужно посещать офисы компании — связь идет через мессенджеры.

Возможности провайдера

В начале своей деятельности провайдер предлагал лишь определенные тарифы при подключении, можно было лишь выбирать опции, обращаться в тех.поддержку. Но, высокая конкуренция в отрасли привела к тому, что сегодня абоненты могут получать ряд дополнительных привилегий. Всем абонентам Ростелеком доступны:

личный кабинет;

интерактивная карта с информацией о ближайших офисах;

мобильные приложения.

Конечно все нововведения были приняты пользователями очень тепло. Ростелеком не останавливается на достигнутом и впредь готов удивлять своих абонентов.