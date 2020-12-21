Розового пеликана заснял крымский фотограф

Фото: Вячеслав Лузанов / vk.com

Ещё одного интересного представителя мира птиц заметили в Крыму. Розового пеликана заснял под Евпаторией крымский фотограф Вячеслав Лузанов.

«Это не такая экзотика, как фламинго, ведь пеликаны в Крыму даже гнездятся. Но мало кто может похвастаться, что видел этих птиц. Залетают пеликаны на пригородные озера примерно также редко, как и фламинго. Чаще всего их можно встретить во время пролета или летних кочевок», – отметил фотограф на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, недавно жителей полуострова поразили розовые фламинго, которые прилетели зимовать в район Межводного – это северо-западная часть Крыма.