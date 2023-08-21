Рубленые котлеты из свинины – сочное и сытное блюдо на каждый день, его можно подать на обед или ужин с гарниром по вашему вкусу. Для приготовления таких котлет вам не потребуется мясорубка, но нужен хороший острый нож. Свинина нарезается мелкими кусочками, из-за этого котлеты получаются плотнее, чем обычные, но зато имеют более натуральный вкус.

Рубленые котлеты из свинины на сковороде

Рубленые котлеты из свинины на сковороде – мясное блюдо, которое можно приготовить в любых условиях. Вам потребуется мясо, нож и чугунная или другая толстостенная сковорода. Гарнир для рубленых котлеток может быть любым, отлично подходит картофель.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 1 кг

Мука 1 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Крахмал картофельный 1 ст.л.

Соль по вкусу

Масло подсолнечное для жарки

Сыр для подачи

Листовой салат для подачи

Шаги 45 мин.

Рубленые котлеты из свинины готовятся очень просто. Возьмите все необходимые продукты, листья салата ополосните под краном и разложите на полотенце, чтобы они высохли. Свинину немного подморозьте, чтобы было легче нарезать. Положите свиную мякоть на разделочную доску, нарежьте ее при помощи острого тяжелого ножа очень мелкими кусочками произвольной формы. Измельченное мясо переложите в миску, посолите массу по вкусу. Также очень мелко необходимо нарезать репчатый лук. Добавьте к мясу измельченный репчатый лук и разбейте одно куриное яйцо. Всыпьте по столовой ложке муки и крахмала. Рубленый фарш хорошо вымесите и отставьте в сторонку на 10 минут. Просушите и разогрейте на сильном огне сковородку. Затем влейте достаточное количество растительного масла, оно должно покрыть все дно. Формируйте небольшие плоские котлетки и выкладывайте их на разогретую поверхность. Жарьте котлеты, с одной стороны, несколько минут, далее лопаткой переверните их, влейте немного кипятка, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности. Чтобы красиво подать рубленые котлеты из свинины, на блюде разложите листья салата. На зелень положите готовые котлеты и посыпьте их тертым сыром. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из свинины в духовке

Рубленые котлеты из свинины в духовке – это одно из самых вкусных блюд, которые очень легко можно приготовить из мяса. Свинину, конечно, необходимо выбирать свежую и качественную, отдавайте предпочтение шейной части. По этому рецепту у вас получатся отличные запеченные котлеты.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 400 гр.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Мука овсяная – 2 ст.л.

Соль поваренная мелкая – 1 щепотка.

Яйцо куриное – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло подсолнечное без запаха – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну среднюю по величине или две мелкие головки репчатого лука очистите от шелухи. Лук очень мелко нарежьте и выложите в миску.

Шаг 2. Свиную мякоть нарежьте очень мелкими кубиками. Выложите мясную массу в миску к луку.

Шаг 3. Измельченные продукты посолите и приправьте перцем по вкусу. Разбейте в миску одно куриное яйцо.

Шаг 4. Добавьте пару столовых ложек овсяной муки без горки. Хорошо перемешайте рубленый фарш.

Шаг 5. Противень застелите пергаментом для выпечки. Сбрызните поверхность подсолнечным маслом. Сформируйте из фарша небольшие круглые котлеты и выложите их на противень.

Шаг 6. Запекайте рубленые котлеты в духовке при 200 градусах в течение получаса. Подавайте блюдо в горячем виде с гарниром или соусами по своему вкусу. Приятного аппетита!

Свиные рубленые котлеты с майонезом

Свиные рубленые котлеты с майонезом – это несомненно очень сытное блюдо и классика кулинарии. Котлеты получаются вкусными, благодаря такому особому способу измельчения мяса. Поэтому неудивительно, что рубленые котлеты можно встретить в меню ресторанов и бистро.

Время готовки – 2 ч.40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Яйцо куриное – 1 шт.

Майонез – 70 гр.

Мука – 15 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Чеснок – 3-4 зуб.

Паприка – 0,5 ч.л.

Приправа для мяса – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть свинины слегка подморозьте, тогда ее легче будет мелко нарезать. Мясо нарежьте очень мелко.

Шаг 2. Измельченное свиное мясо переложите в миску. Прямо к мясному фаршу пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, разбейте одно яйцо и всыпьте соль и специи. Перемешайте продукты.

Шаг 3. В рубленый фарш добавьте майонез.

Шаг 4. Также всыпьте немного муки.

Шаг 5. Хорошо перемешайте фарш и уберите его на 2 часа в холодильник.

Шаг 6. Прогрейте чугунную сковороду на сильном огне, вылейте на разогретую поверхность рафинированное растительное масло. При помощи столовой ложки выкладывайте свиной фарш и формируйте небольшие плоские котлетки. Жарьте на умеренном огне примерно 5 минут с одной стороны.

Шаг 7. Затем аккуратно переверните и готовьте еще 5 минут до румяной корочки. Далее сложите котлеты в одну емкость, можно протушить их на умеренном огне в сковороде на плите или отправить в микроволновку, где они дойдут до полной готовности.

Шаг 8. Подавайте свиные рубленые котлеты с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Сочные котлеты из рубленого мяса свинины с сыром

Сочные котлеты из рубленого мяса свинины с сыром – сытное мясное блюдо с изюминкой. Хоть рецепт и требует временных затрат, в основном на измельчение мяса, но оно точно того стоит. Нежное свиное мясо с кусочками мягкого сыра – вы пальчики оближите!

Время готовки – 2,5 ч.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Шейная часть свинины – 0,7 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Кетчуп – 2 ст.л.

Яйца куриные крупные – 2 шт.

Кефир – 3 ст.л.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло подсолнечное без запаха – для жарки.

Петрушка – 1 пучок.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для рубленых котлет вам понадобятся все продукты, указанные в списке ингредиентов. Сразу измельчите репчатый лук и свинину, ее необходимо нарезать очень мелкими кубиками. Переложите ингредиенты в миску, добавьте к ним кефир, кетчуп, соль и молотый перец.

Шаг 2. Содержимое миски хорошо перемешайте руками. Разломайте пару лавровых листов, воткните их в фарш и оставьте миску с фаршем в холодильнике на несколько часов, чтобы мясо впитало все ароматы специй. Можно оставить на ночь.

Шаг 3. Через несколько часов достаньте фарш из холодильника, удалите кусочки лаврового листа. Разбейте в фарш два крупных куриных яйца, добавьте измельченную петрушку и тертый на терке твердый сыр. Снова тщательно перемешайте массу.

Шаг 4. Влажными руками формируйте небольшие круглые котлетки и выкладывайте их на разогретую поверхность сковороды. Жарьте на растительном масле по 5-7 минут с каждой стороны.

Шаг 5. Затем сложите все рубленые котлеты в сковороду, накройте крышкой и протушите на медленном огне до полной готовности. Подавайте рубленые свиные котлеты с гарниром из каш или овощей. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из свинины с крахмалом

Рубленые котлеты из свинины с крахмалом подходят практически для любого рациона питания. Блюдо получается сытным, нежным и очень вкусным. Это обусловлено тем, что фарш для них готовится по-особому и сами котлеты тоньше обычных. Обязательно попробуйте приготовить рубленые котлеты самостоятельно.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40-60 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 0,7 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Кефир – 50 мл.

Лук белый репчатый – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Специи для мяса – по вкусу.

Крахмал – 3 ст.л.

Масло растительное без запаха – 4 ст.л.

Манка – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть свинины обмойте. Очистите репчатый лук и отмерьте все необходимые продукты. Что касается специй, то отлично для котлет подойдет кориандр, черный и красный молотые перцы, карри.

Шаг 2. Свинину и несколько головок репчатого лука по отдельности нарежьте очень мелкими кубиками, чем мельче, тем лучше. Это также повлияет на скорость приготовления блюда.

Шаг 3. В объемной миске смешайте измельченные свинину и репчатый лук, добавьте к ним специи, куриные яйца и кефир. Хорошо перемешайте массу.

Шаг 4. Далее в рубленый фарш высыпьте манную крупу и крахмал. Еще раз перемешайте массу и отправьте в холодильник на 30-60 минут. За это время мясо пропитается специями, а манка набухнет и сделает фарш более однородным.

Шаг 5. Затем прогрейте сковородку на огне, влейте пару столовых ложек рафинированного растительного масла и достаньте фарш из холодильника. Выкладывайте мясную массу столовой ложкой на разогретую поверхность. Жарьте котлеты с обеих сторон на умеренном огне под крышкой, они должны полностью пропечься. Подавать рубленые котлеты из свинины можно абсолютно с любыми овощами или кашами. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из свинины и курицы

Рубленые котлеты из свинины и курицы легко можно приготовить на обед или ужин. Они не менее натуральные и вкусные, чем, например, отбивные из того же мяса, но рубленые котлеты однозначно готовить проще и быстрее. А объединение таких видов мяса, позволяют удержать баланс сочности и калорийности.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,3 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Свинина – 0,3 кг.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Крахмал картофельный/кукурузный – 2 ст.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Яйцо куриное – 2 шт.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Оба вида мяса разморозьте и обмойте проточной водой. Также подготовьте другие продукты в соответствии со списком ингредиентов. Свинину нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 2. Курное филе точно так же нарежьте ножом.

Шаг 3. Для смешивая фарша возьмите удобную емкость, выложите в нее оба вида рубленого мяса. Добавьте соль, паприку, черный перец и перемешайте.

Шаг 4. В фарш выложите майонез, разбейте куриные яйца и высыпьте несколько столовых ложек крахмала для вязкости. Полученный фарш отправьте в холодильник на полчаса.

Шаг 5. Через полчаса можно приступать к жарке. На разогретую поверхность сковороды вылейте растительное масло, фарш выкладывайте столовой ложкой и формируйте плоские круглые котлетки. Обжарьте их на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Далее все котлеты сложите в жаропрочную форму и отправьте в духовку на полчаса. Температура духовки должна быть 180 градусов. Также можно протушить котлеты под крышкой на сковороде.

Шаг 7. Вкусные рубленые котлеты из свинины и курицы готовы, подавайте их в горячем виде сразу после приготовления с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!