Ручная колка дров — в прошлом! Дровоколы гидравлические в Новосибирске

Прогулки по аллеям парков, скверов, поражают красотой оформления растений: необычность обрезки деревьев, ровные одинаковые формы кустарников, уникальные композиции из цветов, кустов и деревьев.

Садоводам приходится заниматься обрезкой кустарников ежегодно. Необходимость ее заключается в положительных функциях обрезки. Она способствует увеличению плодоношения, регуляции роста растений.

Функции обрезки, следующие:

формирование кустарника;

омоложение кустарника;

снижение высоты;

уменьшение густоты кроны;

санитарная обрезка (обрезка старых и больных веток).

Уход за садовыми деревьями и кустарниками требует от садоводов своевременной и правильной обрезки. Поэтому, если у вас нет необходимых навыков, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Садоводческий термин обрезки деревьев подразумевает полное или частичное удаление ветвей.

Есть необходимый перечень инструментов, необходимых для проведения обрезки: пила, измельчитель веток, высоторез (или бензоножницы), сучкорез, секатор, садовая пилка, штанги для пилы, лестница — стремянка, точило, стамеска. Садовые инструменты требуют ухода и ремонта, как и обычные инструменты. Их нужно поддерживать в рабочем состоянии, тогда они не будут представлять опасности для проводимых работ по обрезке. Рекомендуем вам дровоколы гидравлические купить в Новосибирске по хорошей цене.

Для начала работы внимательно изучается инструкция по работе с инструментом. По окончанию работы инструмент приводится в рабочее состояние: протирается, смазывается и только затем убирается на хранение в сухое место во избежание появления и развития ржавчины. Желательно имеет электрическое или обычное точило, так как инструменты требуют постоянной подточки, должны быть достаточно острыми. К работе по обрезке нужно готовиться и обязательно соблюдать технику безопасности. Садовые инструменты острые и несут опасность, если не соблюдать определенные правила.

Посмотрим, какие инструменты требуются любителям дачного труда для работы на приусадебном участке:

Секатор, или садовые ножницы. Ими обрезают ветки различной толщины, но в основном тонкие ветки. Секаторы бывают разных видов и размеров, с параллельным или односторонним ножом для резки. Для удобства садоводов ручки у секатора покрывают резиной для смягчения нажима на ножницы, защиты рук. Сучкорез — это секатор с длинными ручками. Предназначен для обрезки веток, расположенных высоко над головой. Ветки, которые обрезаются сучкорезом, такие же по диаметру, как при работе секатором, и толще. Сучкорез приводится в действии специальным шнуром: за него тянут — ножницы срабатывают — ветка обрезается. Садовая пила — это обычная пила серповидной формы. Пила должна быть достаточно острой, поэтому требует постоянного подтачивания. Пила предназначена для отпиливания наиболее толстых по диаметру веток. Лестница-стремянка. Лестница помогает садоводу добраться до кроны дерева без залезания на него, без нарушения целостности ствола. Лучший вариант лестницы – металлическая стремянка. Она наиболее долговечна и прочна при использовании. Современные стремянки имеют приспособления для установки на земле и позволяют работать на высоте до 8 метров.

Наличие всего перечня необходимых инструментов у садовода создаст комфортные условия дачного труда, отличное настроение, индивидуальный дизайн участка и богатый урожай.

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