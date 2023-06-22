Рулет из кабачков в духовке — это волшебная закуска, которую готовят с различными начинками. Закусочное угощение выглядит превосходно. Рулет готовится просто, пока основание выпекается, займемся начинкой. Кабачковое угощение всегда вызывает восторг от самых ярых критиков. Даже те, кто не ест кабачки, без ума от закуски. Данная подборка актуальна как для праздников, так и для повседневного рациона.

Рулетики из кабачков с сыром и чесноком в духовке

Рулетики из кабачков с сыром и чесноком в духовке подходят для праздничного ужина или для скромных семейных посиделок. В качестве заливки можно взять перекрученные помидоры или разбавленную водой томатную пасту. Для диетической версии используем низкожирный творог и сыр.

Ингредиенты –+3 порц.

Кабачок 800 гр.

Соль по вкусу

Творог 400 гр.

Сыр 200 гр.

Томатный сок 1 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Рулет из кабачков в духовке готовится просто. Берем все необходимые ингредиенты. А кабачки основательно промываем, обсушиваем, и при необходимости освобождаемся от кожицы. Творог любой жирности перетираем при помощи вилки. Сыр крупно трем. Большую часть сырной стружки добавляем в творог. Разбиваем яйцо. Приправляем измельченном чесноком, солим и перчим. Хорошенько вымешиваем начинку. По усмотрению можно добавить рубленый укроп. При помощи острого ножа кабачки разрезаем на тонкие ломтики. Подрумяниваем их на сковороде-гриль без использования масла. На край кабачкового ломтика кладем ложку начинки и заворачиваем в рулет. Жаропрочную форму заполняем подготовленными рулетиками. Томатный сок солим и перчим. Чтобы уравновесить вкус, можно добавить немного сахарного песка. Поливаем заливкой рулетики. Сверху присыпаем остатками сырной стружки и помещаем запекаться на полчаса в прогретую до 180° духовку. Горячее блюдо аккуратно достаем при помощи прихваток. Даем блюду немного постоять. А затем презентуем гостям. Приятного аппетита!

Рулет из кабачков в духовке с сыром и помидорами

Рулет из кабачков в духовке с сыром и помидорами – рецепт, который сможет реализовать любой, даже неопытный кулинар. Нежная основа с сочной начинкой не оставляет равнодушных. Вкусное угощение получается сытным и всегда вызывает восторг. Праздничное меню с таким рулетом станет ярче.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Кабачки – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Сметана – 2 ст.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука пшеничная – 4 ст.л.

Зелень рубленая – 4 ст.л.

Начинка:

Майонез – 50 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем необходимые ингредиенты. Кабачки, помидоры и болгарский перец хорошо промываем. Воспользовавшись экономкой, очищаем кожицу с кабачка. Сыр можно использовать кусковой или в ломтиках.

Шаг 2. Кабачок мелко натираем.

Шаг 3. Отжимаем влагу и перекладываем в миску для замеса теста.

Шаг 4. Вливаем сметану и яйца, посыпаем солью. Хорошенько вымешиваем тесто.

Шаг 5. Ароматные травы хорошо промываем, стряхиваем влагу и мелко рубим. Отправляем к кабачковый массе.

Шаг 6. Хорошенько вымешиваем субстанцию.

Шаг 7. Просеиваем муку и хорошо размешиваем, чтобы не оставалось комочков.

Шаг 8. Противень застилаем силиконизированной бумагой для выпечки и выливаем тесто. При помощи лопатки выравниваем. Убираем запекаться при 200° на 20 минут.

Шаг 9. Тем временем помидоры освобождаем от плодоножки, разрезав пополам, и тонко нарезаем. Болгарский перец освобождаем от внутренностей и нарезаем тонкими полосками. Очищенный чеснок давим с помощью специального приспособления. Майонез объединяем с чесноком и хорошо перемешиваем.

Шаг 10. Спустя указанное время кабачковая основа будет готова. Достаем заготовку и укладываем на стол.

Шаг 11. Пока основа еще теплая, пропитываем майонезным соусом.

Шаг 12. Раскладываем сырные ломтики или посыпаем измельченном сыром. Оставляем свободный край.

Шаг 13. Выкладываем помидорные ломтики, как показано на фото. Сверху укладываем болгарский перец.

Шаг 14. Начинаем сворачивать рулет, как можно плотнее, но чтобы не повредить целостность.

Шаг 15. Заворачиваем рулет в фольгу и помещаем в холод минимум на 5 часов. Если есть время, можно оставить на ночь. Рулет за это время хорошо стабилизируется.

Шаг 16. Освободив от фольги, яркий рулет перекладываем на красивое блюдо и режем на порции.

Шаг 17. Презентуем гостям. Приятного аппетита!

Кабачковый рулет с грибами в духовке

Кабачковый рулет с грибами в духовке – низкокалорийное угощение для вкусного и сытного обеда или ужина. За 40 минут получается невероятное блюдо. Подают закуску преимущественно в остывшем виде. Тогда основа становится более плотной и хорошо сохраняет форму.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Шампиньоны – 300 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Паприка копченая молотая – 1 ч.л.

Яйца куриные – 4 шт.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 120 гр.

Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Укроп – 20 гр.

Смесь итальянских трав – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом займемся начинкой. Для этого хорошо ополаскиваем грибы, обсушиваем и тонко нарезаем. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности. Приправляем солью и смесью перцев, когда жидкость испарится.

Шаг 2. Молодые кабачки освобождаем от хвостиков и крупно натираем. Добавляем соль и оставляем минут на пять, чтобы она вытянула жидкость.

Шаг 3. Вручную отжимаем жидкость и перекладываем кабачки в объемную посуду. Измельчаем промытый укроп и добавляем к кабачкам. Приправляем перечисленными специями. Разбиваем яйца и хорошо вымешиваем до однородного состояния.

Шаг 4. К достаточно жидкой массе подсыпаем просеянную муку и хорошо вымешиваем, чтобы не оставалось комочков.

Шаг 5. На выстланном просиликоненным пергаментом противне, распределяем кабачковую заготовку и разравниваем.

Шаг 6. В предварительно разогретую до 200° духовку помещаем противень с основой и запекаем 20 минут.

Шаг 7. Спустя время достаем горячий корж и слегка остужаем. Далее распределяем обжаренные грибы.

Шаг 8. Крупно натерев сыр, посыпаем им грибной слой. Немного сыра оставляем для украшения.

Шаг 9. Плотно сворачиваем в рулет.

Шаг 10. Сверху распределяем сырную стружку и помещаем на 10 минут в духовку, чтобы образовалась приятная сырная корочка.

Шаг 11. Горячий рулет сразу же делим на порции и украшаем рубленой зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Рулет из тертых кабачков в духовке

Рулет из тертых кабачков в духовке представляет собой изумительное угощение. В качестве прослойки используем все, что нравится. В сегодняшнем рецепте используем сливочный сыр и слабосоленую семгу. Восхитительное сочетание создает праздничную атмосферу. Попробовав кабачковый рулет хотя бы раз, ни одно мероприятие не обойдется без него.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Семга слабосоленая – 200 гр.

Сыр сливочный – 180 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Мука пшеничная – 100 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, которые понадобятся для реализации рецепта. Кабачок хорошо промываем и обсушиваем. Сразу же включаем разогрев духового шкафа, установив 180° на температурным рычаге.

Шаг 2. Натерев кабачок при помощи крупной терки, добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 5 минут. За это время соль вытянет лишнюю жидкость.

Шаг 3. Отжимаем жидкость руками, а затем вводим яйца и просеянную вместе с разрыхлителем муку. Тщательно вымешиваем тесто.

Шаг 4. На противень кладем тефлоновый коврик или силиконизированный пергамент и формируем основание высотой не более 1 сантиметра. Убираем запекаться на полчаса.

Шаг 5. Промытую зелень измельчаем и соединяем со сливочным сыром.

Шаг 6. Красную рыбу режем слайсами.

Шаг 7. Запеченную основу достаем из духовки и остужаем на решетке, но не полностью. Пропитываем его сырной начинкой с зеленью.

Шаг 8. Распределяем слайсы семги равномерно.

Шаг 9. При помощи пергамента сворачиваем как можно плотнее рулет. Затем перемещаем в холод хотя бы на полчаса.

Шаг 10. Спустя время достаем рулет и делим его на порционные кусочки. По желанию украшаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Рулет из кабачков с начинкой из творога в духовке

Рулет из кабачков с начинкой из творога в духовке не только выглядит замечательно, но и по вкусовым качествам ничем не уступает дорогостоящим деликатесам. Закуска подходит для сытного перекуса или завтрака. Если использовать сыр и творог пониженной жирности, можно не бояться, что закуска наградит вас лишними килограммами.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Сметана – 3 ст.л.

Творог – 500 гр.

Брынза – 100-150 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Мука пшеничная – 100 гр.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем нужные компоненты для реализации рулета. Сразу же включаем духовку и устанавливаем 200°.

Шаг 2. Хорошо вымытые кабачки освобождаем от хвостиков и крупно натираем на терке. Слегка подсолив, перемешиваем и оставляем на 10 минут. После чего выжимаем жидкость. Отжатую кабачковую массу перекладываем в миску. Разбиваем яйца, немного солим.

Шаг 3. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

Шаг 4. Противень выстилаем качественной бумагой и выкладываем кабачковое тесто. Аккуратно разравниваем по застеленной поверхности.

Шаг 5. Заготовку ставим запекаться на 15 минут. Затем достаем и заворачиваем рулетом вместе с бумагой. Накрыв полотенцем, остужаем в течение получаса. После чего снимаем бумагу.

Шаг 6. Не теряя времени, натираем брынзу и объединяем с творогом. Приправляем измельченным через чесночницу чесноком, сметаной и не забываем посолить. Если есть желание, добавляем рубленную зелень.

Шаг 7. Разворачиваем наше основание и распределяем начинку. Плотно сворачиваем и убираем охлаждаться на полчаса.

Шаг 8. Холодную закуску делим на порции, сервируем и украшаем салатными листьями. Презентуем закуску друзьям. Приятного аппетита!

Рулет из кабачков с фаршем в духовке

Рулет из кабачков с фаршем в духовке – сытное угощение, которое станет полноценным приемом пищи. Блюдо подают как теплым, так и остывшим. Температура не влияет на вкусовые качества угощения. Элементарный процесс осилит даже неопытная хозяйка.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Для коржа:

Кабачки – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Сметана – 3 ст.л.

Яйца куриные – 4 шт.

Мука пшеничная – 2-2,5 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Начинка:

Куриный фарш – 400 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр – 100 гр.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем кабачки, томаты и ароматные травы. Сразу включаем духовку для разогрева, устанавливаем температуру 180°.

Шаг 2. У кабачка обрезаем кончики, измельчаем с помощью терки или кухонного комбайна, овощную стружку солим и даем постоять 5-7 минут. Этого времени достаточно, чтобы вытянуть лишний сок.

Шаг 3. В чашу выливаем яйца, взбалтываем при помощи венчика. Приправляем солью и перцем.

Шаг 4. В яичную массу кладем сметану. Жирность не принципиальна. Хорошенько объединяем продукты.

Шаг 5. К жидким ингредиентам отправляем просеянную муку и тщательно вымешиваем венчиком, чтобы не оставалось комочков. Муку подсыпаем постепенно. Может понадобится меньше или больше муки. Зависит это от влажности продукта.

Шаг 6. К жидким ингредиентам добавляем кабачки, предварительно отжатые от жидкости, и соединяем в единую массу.

Шаг 7. Противень застилаем проверенным пергаментом, я использую всегда силиконизированный, его не нужно промазывать маслом. Разливаем кабачковую массу и разравниваем по поверхности. Перемещаем в духовку и выпекаем 20 минут.

Шаг 8. Пока есть свободное время, приготовим мясную начинку. В глубокой миске объединяем куриный фарш, измельченный чеснок, сметану, рубленую зелень, солим и перчим. Размешиваем до однородности.

Шаг 9. Осторожно вынимаем из духовки горячее кабачковое основание.

Шаг 10. Сверху распределяем мясную начинку, как показано на фото.

Шаг 11. Начинку присыпаем натертой сырной стружкой.

Шаг 12. При помощи бумаги плотно скручиваем рулет.

Шаг 13. Заворачиваем в пергамент, на котором выпекался корж. Перемещаем на противень и готовим полчаса.

Шаг 14. Приготовленное блюдо аккуратно достаем и, не разворачивая, остужаем. Завернув в фольгу, перемещаем в холод стабилизироваться.

Шаг 15. С изделия снимаем фольгу, затем пергамент и делим угощение на порции.

Шаг 16. Угощаем близких. Приятного аппетита!

Кабачковый рулет с творожным сыром в духовке

Кабачковый рулет с творожным сыром в духовке – прекрасный вариант для закусочного угощения. Нежный рулет выходит достаточно сытным. Пока запекается кабачковая основа, приготовим сливочную ароматную прослойку с чесноком и зеленью, и сэкономим время. Останется только собрать рулет и дать ему немного настояться. Блюдо выходит мега аппетитным.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Сметана – 60 гр.

Сыр творожный – 400 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Мука пшеничная – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – 1 пучок.

Петрушка – для украшения.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки хорошо промываем, обтираем полотенцем, обрезаем хвостики. При желании мы освобождаемся от кожицы и внутренностей, если попались грубые семечки. Затем измельчаем мякоть на терке, посыпаем солью и размешиваем. Оставляем на 10 минут.

Шаг 2. Яйца делим на белки и желтки. Кабачки отжимаем от жидкости, к ним добавляем желтки, сметану и предварительно просеянную с разрыхлителем муку. Хорошо вымешиваем тесто. При желании добавляем соль и перец. Повторно вымешиваем.

Шаг 3. Белки взбиваем отдельно до крепких пиков и порционно вводим в кабачковое тесто, осторожно вмешиваем, чтобы не потерять воздушность.

Шаг 4. Противень выстилаем пергаментом и слегка промазываем растительным маслом. Петрушку хорошенько моем и обсушиваем. Отделяем листочки от веточек. Раскладываем их в хаотичном порядке по смазанному пергаменту.

Шаг 5. Сверху аккуратно распределяем тесто и выравниваем при помощи лопатки. Выпекаем в прогретой до 180° духовке 20 минут. Спустя указанное время аккуратно достаем корж и переносим вместе с бумагой на полотенце. Оставляем на полчаса.

Шаг 6. Тем временем готовим начинку, смешав творожный сыр с рубленой зеленью и измельченным чесноком. Для более гладкой консистенции пробиваем ингредиенты погружным прибором. Пробуем на вкус, при необходимости досаливаем.

Шаг 7. Промазываем основание ароматной начинкой и плотно сворачиваем рулетом. Заворачиваем в этот же пергамент и убираем стабилизироваться на 3 часа в холодильник.

Шаг 8. Холодную закуску разворачиваем, выкладываем на красивое блюдо и делим порционно. Подаем к столу. Приятного аппетита!