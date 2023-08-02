Рулет из лаваша – это оригинальное и «нарядное» кушанье, которое готовится легко и просто, но всегда получается очень эффектным и аппетитным. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете готовить самые разнообразные начинки, например: морковь по-корейски с курицей, творог с сухофруктами либо же с консервированной рыбой или овощами. Рекомендуется сформованный рулет перед нарезкой и подачей, ненадолго убрать в холодильную камеру, так, лаваш пропитается и соединится «в одно целое» с добавками.

Рулет из лаваша с творожным сыром и красной рыбой

Рулет из лаваша с творожным сыром и красной рыбой – это кушанье, которое удивляет не только своим эффектным внешним видом и ароматом, но, и, конечно же, превосходными вкусовыми характеристиками. Подайте такую закуску к праздничному столу и ваши гости будут счастливы!

Ингредиенты –+4 порц.

Лосось слабосоленый 80 гр.

Сыр творожный 3 ст.л.

Лаваш 1 пластина

Огурцы свежие 1 шт.

Укроп 1 пучок

Чеснок гранулированный ⅓ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 70 мин.

Рулет из лаваша c простой и вкусной начинкой готовится очень легко. Подготавливаем все необходимое. Тщательно промываем укроп, обсушиваем и мелко шинкуем при помощи острого ножа. Рыбу режем на слайсы средней толщины. Брусками нарезаем промытый огурчик. Расстилаем пласт лаваша и смазываем щедрым слоем творожного сыра. Присыпаем рубленым укропом. Произвольно раскладываем кусочки лосося и огурца, приправляем гранулированным чесноком, перцем и щепоткой соли. Сворачиваем рулет и убираем заготовку в холодильник минимум на один час. Затем нарезаем закуску и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Лаваш с курицей и морковью по-корейски

Лаваш с курицей и морковью по-корейски – это аппетитное кушанье, которое станет для вас сытным и питательным перекусом, который, кстати, очень удобно брать с собой на работу или учебу. Перед подачей сформованный рулет требуется охладить в холодильнике.

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе куриное отварное – 1 шт.

Лаваш тонкий – 2 шт.

Морковка по-корейски – 100-150 гр.

Луковица – 1 шт.

Шампиньоны – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пластины грибов и полукольца очищенного репчатого лука обжариваем до румяности на разогретом растительном масле, присыпаем черным перцем и солью.

Шаг 2. Пласт лаваша промазываем майонезом и накрываем вторым листом, также сдабриваем соусом.

Шаг 3. На лаваш равномерно выкладываем морковку, волокна отварного куриного филе и зажарку.

Шаг 4. Сворачиваем лаваш в рулет и оборачиваем полуфабрикат в пищевую пленку, кладем в холодильник на 2 часа.

Шаг 5. Затем острым ножом нарезаем закуску порционными ломтиками. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и яйцом

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и яйцом – это быстрое и простое в приготовлении кушанье, которое получится приготовить с первого раза даже у школьника. Самое сложное в процессе – это плотно и аккуратно свернуть лаваш, а после нарезать его порционными ломтиками.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 100 гр.

Палочки крабовые – 400 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Сыр сливочный – 150 гр.

Сыр «гауда» – 100 гр.

Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца отвариваем вкрутую и остужаем, очищаем от скорлупы и измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями. Аналогичным образом измельчаем кусочек твердого сыра.

Шаг 2. Крабовые палочки очищаем от упаковки и пробиваем в блендере, мелко рубим промытый и обсушенный укроп.

Шаг 3. Сливочным сыром промазываем лаваш, сверху посыпаем зеленью.

Шаг 4. Следующими слоями высыпаем яйца, сыр и сурими.

Шаг 5. Формуем рулет и оборачиваем в пленку, на час отправляем на полку холодильной камеры.

Шаг 6. Перед подачей нарезаем кусочками. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с курицей и грибами

Рулет из лаваша с курицей и грибами – это сытное и очень вкусное кушанье, которое оценит по достоинству каждый, кто попробует хотя бы немного. На готовку вы потратите совсем немного времени, а вот итоговый результат порадует: сочетание пропитанного лаваша с начинкой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 2 пласта.

Шампиньоны – 350 гр.

Филе куриное – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Сыр плавленый – 200 гр.

Укроп – 15 гр.

Петрушка – 15 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Травы прованские – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки отвариваем куриное мясо в подсоленной воде около 20 минут после закипания.

Шаг 2. Грибы нарезаем тонкими слайсами, мелко измельчаем очищенную луковицу.

Шаг 3. В сковородку наливаем растительное масло, прогреваем и обжариваем на нем лук с шампиньонами до испарения влаги и легкой золотистости. Посыпаем зажарку ароматными травами, солью и перцем.

Шаг 4. Остывшую курицу режем кубиками.

Шаг 5. Рубим зелень.

Шаг 6. Расстилаем лист лаваша, сдабриваем плавленым сыром и ½ измельченного укропа с петрушкой.

Шаг 7. Сверху кладем второй пласт, также смазанный сыром, раскладываем грибы. От одного края отступаем около 10 сантиметров.

Шаг 8. Распределяем куриное филе и высыпаем оставшуюся зелень.

Шаг 9. Заворачиваем заготовку в плотный рулет, оборачиваем в пищевую пленку и на час убираем в холодильную камеру.

Шаг 10. По истечении времени режем на ломтики толщиной около сантиметра. Готовьте и получайте удовольствие!

Рулет из лаваша с творогом в духовке

Рулет из лаваша с творогом в духовке, приготовленный с добавлением изюма и небольшого количество сахарного песка – это десерт на скорую руку, который всегда «придет на помощь», когда гости на пороге, а предложить им к чаю нечего. Обязательно попробуйте это теплое и нежное лакомство!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 лист.

Творог – 300 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Изюм – 3 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками перемешиваем до однородной консистенции творог, яйцо и сахарный песок.

Шаг 2. Полученной массой смазываем лист лаваша.

Шаг 3. Хаотично присыпаем промытыми сухофруктами.

Шаг 4. Заворачиваем в рулет и перекладываем на силиконовый коврик, верхушку смазываем сметаной.

Шаг 5. Запекаем угощение в течение 25-30 минут при температуре в 180 градусов.

Шаг 6. Десерт слегка остужаем и только после приступаем к нарезке.

Лаваш со сладкой начинкой

Лаваш со сладкой начинкой – это быстрое угощение, которое скрасит любое чаепитие и понравится всем вашим домочадцам! В качестве начинки рекомендуем вам попробовать беспроигрышное сочетание кисло-сладких яблок с сухофруктами и ягодами – пальчики оближешь!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 пласт.

Яблоки – 3 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Клюква – по вкусу.

Изюм – по вкусу.

Чернослив – по вкусу.

Курага – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Половину сливочного масла растапливаем и смешиваем с большей частью сахарного песка. Параллельно нарезаем кубиками яблочную мякоть и пассеруем на оставшейся половине сливочного масла с остатками сахара.

Шаг 2. Масляной смесью промазываем пласт лаваша.

Шаг 3. На основу выкладываем теплые фрукты, сухофрукты и ягоды.

Шаг 4. Сворачиваем заготовку в рулетик и промазываем верхушку маслом с сахаром.

Шаг 5. Перекладываем рулет на противень и запекаем около 10 минут при 180 градусах. Украшаем по своему вкусу, нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с колбасой и сыром

Рулет из лаваша с колбасой и сыром – это закуска, которая может оказаться на вашем столе всего лишь через 5 минут! Ведь все, что требуется от кулинара – это измельчить составляющие начинки, выложить массу на тонкий пласт лаваша и аккуратно свернуть, не нарушив целостность – вуаля, можно пробовать!

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 лист.

Колбаса вареная – 100 гр.

Сыр твердых сортов – 60 гр.

Помидоры – 1 шт.

Майонез –5 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Укроп – ¼ пучка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пиале смешиваем чеснок, пропущенный через пресс и майонез.

Шаг 2. На рабочую поверхность выкладываем пласт лаваша и промазываем соусом (немного оставляем), не доходя до краев, присыпаем рубленым укропом.

Шаг 3. Произвольно раскладываем соломку колбасы.

Шаг 4. Сверху распределяем натертый на крупной терке сыр, сбоку кладем ломтики помидора. Томаты промазываем остатками соуса, все солим и перчим.

Шаг 5. Сворачиваем лаваш в плотный рулет таким образом, чтобы вся начинка осталась внутри. Оборачиваем закуску в пищевую пленку и отправляем в холодильную камеру на 15-20 минут.

Шаг 6. Перед подачей нарезаем порционными кусочками и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с рыбными консервами

Рулет из лаваша с рыбными консервами – это вариант вкусного и сытного перекуса, богатого белками. Съев порцию такой закуски, вы надолго избавитесь от голода и на многие часы зарядитесь энергией, потому как все сбалансированно и отлично дополняет друг друга. Попробуйте!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сардины в масле – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр плавленый – 1 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Лук зеленый – 2 пера.

Лаваш тонкий – 1 лист.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Пласт лаваша промазываем тонким слоем майонеза и посыпаем измельченным зеленым луком.

Шаг 3. Яйца отвариваем в подсоленной воде 10 минут с момента закипания, остужаем и очищаем от скорлупы. Трем на терке с крупными отверстиями и также распределяем по лавашу.

Шаг 4. Аналогичным образом поступаем с плавленым сыром.

Шаг 5. Следующим слоем выкладываем консервы, размятые при помощи вилки.

Шаг 6. Заворачиваем рулет, оборачиваем в пленку и убираем в холодильник на 60-120 минут для пропитки.

Шаг 7. По истечении времени, закуску сервируем и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

ПП диетический рулет из лаваша с курицей

ПП диетический рулет из лаваша с курицей – это сытный и очень вкусный вариант для полезного и легкого перекуса. Такой рулетик отлично впишется в ваш привычный рацион, потому как вкус и аромат сводят с ума еще в процессе приготовления. Предлагаем вам дополнить нежное мясо птицы двумя видами сыра и зеленью.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-6.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 шт.

Филе куриное отварное – 100 гр.

Сыр «моцарелла» – 50 гр.

Сыр «Радамер» – 50 гр.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Моцареллу трем на бурачной терке и перемешиваем с промытой и измельченной петрушкой.

Шаг 2. Дополняем состав стружкой сыра твердых сортов.

Шаг 3. Куриное филе разбираем по волокнам и выкладываем на край лаваша.

Шаг 4. Сверху кладем сырную смесь с зеленью.

Шаг 5. Формируем рулетики и обжариваем на сухой сковородке до характерной корочки со всех сторон.

Шаг 6. К столу подаем в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Простой и вкусный рулет из лаваша с фаршем

Простой и вкусный рулет из лаваша с фаршем – это вкусное и ароматное блюдо, которое подарит гастрономический восторг! В начинку такого кушанья входят пассерованные овощи, сочные листья салата и, конечно же, поджаренный фарш – обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Фарш мясной – 300 гр.

Помидоры – 2 шт.

Салат листовой – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр – 150 гр.

Майонез – 3-4 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с луковицы, мелко измельчаем.

Шаг 2. Очищенную морковку измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 3. Разогреваем растительное масло и около 5 минут пассеруем нарезанные овощи, добавляем мясную составляющую и закрываем крышкой – томим примерно 15-20 минут на медленном пламени.

Шаг 4. Не теряя времени, объединяем майонез с зубчиками чеснока, пропущенными через пресс.

Шаг 5. Лаваш делим на три равных сегмента, один пласт промазываем чесночным соусом, сверху раскладываем зажарку с фаршем.

Шаг 6. Присыпаем начинку зеленью.

Шаг 7. На обжаренные компоненты кладем второй лист лаваша, а также соус и листья зеленого салата.

Шаг 8. На салат кладем тонкие слайсы помидора.

Шаг 9. Кладем поверх третий лист лаваша, промазанный соусом, и посыпаем сырной стружкой. Сворачиваем в плотный рулет и оборачиваем в пищевую пленку.

Шаг 10. Охлаждаем закуску полчаса в холодильнике, а затем нарезаем ломтиками, толщиной около полутора сантиметров. Приятного аппетита!