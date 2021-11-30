Рыбалка на парусника

Молния в океане

Во время такой скоростной погони плавник-парус складуется во внутрь выемки в спине, что и дает возможность лететь за добычей, сродни стреле, выпущенной из лука. При поворотах плавники резко выпускаются, а когда эти хищные рыбы дрейфуют вблизи водной поверхности, то можно заметить выступающий наверх их парус, что и вправду прибавляет этим морским гигантам сходства с парусными кораблями.

Объектами добычи для парусников становятся рыбы верхних слоёв: анчоусы, скумбрия, сардины и иные. Любая некрупная стайная рыба способна привлечь интерес данных морских хищников. В гонении за собственной добычей рыба-парусник может вылетать на поверхность, делать потрясающие кульбиты в воздухе и с шумным плеском возвращаться в морские воды с пойманной пищей.

Места ловли рыбы-парусника

Если имеется желание испытать собственные силы в рыбалке на рыбу-парусник, то необходимо обращать свое внимание на подобные регионы её проживания как Куба, прибрежье Флориды, Гавайи, Новая Зеландия, Австралия. Популяция данного вида тут достаточно большая и охраняется законом, и собственно в данных регионах есть прекрасные шансы выловить намного более большой трофей. Одним из популярных поклонников такой ловли был писатель Эрнест Хемингуэй – как все знают, усердный Рыболов. Собственно в память о нём в Гаване каждый год проводят непрофессиональные состязания по рыбалке на рыбу-парусник.

Но самым востребованным местом ловли этой рыбы являются Сейшельские острова, где рыбная ловля на парусника является одним из основных вариантов развлечений на воде, кроме райского отдыха на пляже. Во многих случаях парусник находится под охраной, благодаря этому любая рыбная ловля на него сводится к принципу «поймал-взвесил-сфотографировался на память и отпустил». Для удачных рыбаков тоже может быть сделана из пластмассы точная и довольно натуралистичная копия пойманного трофея.

По характеру рыбная ловля на рыбу-парусник напоминает ловлю марлина, но приманки в данном варианте применяются чуть поменьше. Сродни марлиновым, парусник, будучи пойманным, пытается освободится от крючка всякими пируэтами. Непредсказуемые маневры, серьёзное сопротивление, спонтанные прыжки (может выпрыгивать из воды на высоту до восьми метров) – это все добавляет рыбалке на парусника специальный задор. По силе противостояния рыба-парусник подобна большим чёрным марлинам, благодаря этому такой трофей а именно ценен, а аналогичная рыбная ловля является одним из наиболее азартных водно-спортивных развлекательных мероприятий.