Рубиновое варенье из клубники

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Описание приготовления:

Ягоды клубники выбирайте небольшие и плотные, тогда при варке они не развалятся, а останутся цельными. Банки для варенья должны быть полностью сухими и обязательно дайте варенью остыть, чтобы конденсат не образовал в дальнейшем плесень.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 500 Грамм
  • Сахар 500 Грамм
  • Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

219 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рубиновое варенье из клубники»

Рубиновое варенье из клубники

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рубинового варенья из клубники.

Рубиновое варенье из клубники

Ягоды сполосните, обсушите и удалите хвостики. Выложите в кастрюлю и засыпьте сахаром, оставьте так на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Рубиновое варенье из клубники

Доведите все до кипения и варите до растворения сахара. Отключите огонь и оставьте для настаивания на 6 часов.

Рубиновое варенье из клубники

Проваривайте варенье так еще 2-3 раза. В самом конце добавьте лимонную кислоту, проварите 3 минуты и снимите с огня.

Рубиновое варенье из клубники

Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и дайте ему полностью остыть. После этого закройте варенье крышками и уберите на хранение.

Рубиновое варенье из клубники

Приятного аппетита!

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