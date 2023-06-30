Описание приготовления:

Ягоды клубники выбирайте небольшие и плотные, тогда при варке они не развалятся, а останутся цельными. Банки для варенья должны быть полностью сухими и обязательно дайте варенью остыть, чтобы конденсат не образовал в дальнейшем плесень.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

219 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рубиновое варенье из клубники»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рубинового варенья из клубники.

Ягоды сполосните, обсушите и удалите хвостики. Выложите в кастрюлю и засыпьте сахаром, оставьте так на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Доведите все до кипения и варите до растворения сахара. Отключите огонь и оставьте для настаивания на 6 часов.

Проваривайте варенье так еще 2-3 раза. В самом конце добавьте лимонную кислоту, проварите 3 минуты и снимите с огня.

Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и дайте ему полностью остыть. После этого закройте варенье крышками и уберите на хранение.

Приятного аппетита!