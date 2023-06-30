Описание приготовления:
Ягоды клубники выбирайте небольшие и плотные, тогда при варке они не развалятся, а останутся цельными. Банки для варенья должны быть полностью сухими и обязательно дайте варенью остыть, чтобы конденсат не образовал в дальнейшем плесень.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 5
Калорийность
219 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рубиновое варенье из клубники»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рубинового варенья из клубники.
Ягоды сполосните, обсушите и удалите хвостики. Выложите в кастрюлю и засыпьте сахаром, оставьте так на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Доведите все до кипения и варите до растворения сахара. Отключите огонь и оставьте для настаивания на 6 часов.
Проваривайте варенье так еще 2-3 раза. В самом конце добавьте лимонную кислоту, проварите 3 минуты и снимите с огня.
Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и дайте ему полностью остыть. После этого закройте варенье крышками и уберите на хранение.
Приятного аппетита!