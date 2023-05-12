Описание приготовления:

При варке бульона можно добавить голову, хребты других рыб, чтобы солянка получилась более наваристая. При желании при подаче можно добавить дольку лимона, она сделает рыбный вкус более мягким. Огурцы для солянки лучше всего брать соленые и кислые, а не маринованные. При желании в солянку можно налить немного огуречного рассола.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша

Блюдо: Супы / Солянка / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Горбуша 500 Грамм

Вода 1.5 Литра

Картофель 2 Штуки (крупный)

Лук репчатый 1 Штука (крупный, + 1 мелкий для бульона)

Огурец соленый 2 Штуки (среднего размера)

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)

Маслины 7 Штук (без косточек)

Оливки 7 Штук (без косточек)

Морковь 1 Штука (средняя)

Количество порций 4

Калорийность

94 ккал

Калорийность

10 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыбная солянка из горбуши»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбной солянки из горбуши.

В кастрюлю выложите горбушу, очищенные морковь и одну маленькую луковицу, посолите. Варите все на медленном огне в течение 30 минут. Рыбный бульон процедите, а у горбуши удалите кости и кожу, разделите на куски.

Картофель почистите, порежьте крупной соломкой и выложите в бульон.

Добавьте маслины с оливками и варите все, после закипания, на среднем огне в течение 15 минут.

Репчатый лук порежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле в течение 7 минут до мягкости.

Добавьте к обжаренному луку томатную пасту.

Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Выложите огурцы в сковороду с луком и томатной пастой, перемешайте. Тушите все на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая.

Добавьте в кастрюлю с готовым картофелем томатную массу и перемешайте.

Добавьте в солянку перебранную горбушу, лавровый лист, перемешайте и варите еще 5 минут на медленном огне после закипания.

Добавьте в солянку сахар, посолите, поперчите и выложите нарезанную зелень. Снимите с огня, дайте постоять 10 минут и подавайте.

Приятного аппетита!