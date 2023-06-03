Рыбные котлеты для тех, кто на диете: быстрый рецепт полезного блюда

Котлеты можно запечь в духовке или пожарить на сковороде.

Рыбные котлеты – идеальное блюдо для тех, кто сидит на диете, а также для детей. Оно питательное, вкусное и не оставляет тяжести в желудке. Предлагаем приготовить такие котлеты по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Ничего сложного в этом процессе нет, а результат порадует вкусом и аппетитным видом.

Рыбные котлеты

филе минтая (или другой рыбы) – 500 гр;

яйцо – 1 шт;

молоко – 100 гр;

хлеб белый – 170 гр;

лук – 30 гр;

соль, перец – по вкусу;

панировочные сухари – 100 гр.

Способ приготовления:

Филе рыбы, предварительно замоченное в молоке, и отжатый хлеб, порезанный лук, соль, перец, яйцо поместить в блендер и перебить до однородности.

Переложить в посуду и дать отдохнуть минут 20. Далее мокрыми руками сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом/фольгой (от фольги немного хуже отходит, но если аккуратно то тоже можно снять). Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

Также эти котлеты можно пожарить на сковороде с маслом. Подавать можно с картофельным пюре, макаронами, другим гарниром или соусом.

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