Описание приготовления:

Сварить рыбный суп с булгуром можно из любой рыбы. Ароматное, полезное и вкусное блюдо. Готовится просто и быстро.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Крупы / Булгур

Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Рыба 400 Грамм

Булгур 3-4 Ст. ложек

Картофель 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Подсоленное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Вода 1 Литр

Количество порций 3

Калорийность

130 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыбный суп с булгуром»

Возьмите ингредиенты для приготовления рыбного супа с булгуром.

Любую не очень мелкую рыбу (у меня кефаль) очистите, выпотрошите, удалите плавники и жабры. Хорошо помойте и нарежьте кусочками. Выложите в кастрюлю и залейте водой.

Доведите до кипения, после огонь убавьте, снимите пену и варите на самом минимальном огне с приоткрытой крышкой кастрюли 20-25 минут.

Рыбу достаньте из кастрюли, а бульон процедите.

В рыбный бульон выложите нарезанный картофель.

Морковь и лук нарежьте и слегка обжарьте в подсолнечном масле.

Выложите лук с морковью в кастрюлю. Через 10-15 минут кипения добавьте булгур.

А также соль, молотый перец и лавровый лист. Подойдут также любые приправы для ухи.

Варите суп до готовности всех ингредиентов еще 10-15 минут. После выложите в кастрюлю отварную рыбу.

Рыбный суп с булгуром готов. Подавайте на обед. Приятного аппетита!