Описание приготовления:
Сварить рыбный суп с булгуром можно из любой рыбы. Ароматное, полезное и вкусное блюдо. Готовится просто и быстро.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Крупы / Булгур
Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Рыба 400 Грамм
- Булгур 3-4 Ст. ложек
- Картофель 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Подсоленное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
- Вода 1 Литр
Количество порций 3
Калорийность
130 ккал
Калорийность
9 г
Белки
5 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рыбный суп с булгуром»
Возьмите ингредиенты для приготовления рыбного супа с булгуром.
Любую не очень мелкую рыбу (у меня кефаль) очистите, выпотрошите, удалите плавники и жабры. Хорошо помойте и нарежьте кусочками. Выложите в кастрюлю и залейте водой.
Доведите до кипения, после огонь убавьте, снимите пену и варите на самом минимальном огне с приоткрытой крышкой кастрюли 20-25 минут.
Рыбу достаньте из кастрюли, а бульон процедите.
В рыбный бульон выложите нарезанный картофель.
Морковь и лук нарежьте и слегка обжарьте в подсолнечном масле.
Выложите лук с морковью в кастрюлю. Через 10-15 минут кипения добавьте булгур.
А также соль, молотый перец и лавровый лист. Подойдут также любые приправы для ухи.
Варите суп до готовности всех ингредиентов еще 10-15 минут. После выложите в кастрюлю отварную рыбу.
Рыбный суп с булгуром готов. Подавайте на обед. Приятного аппетита!