Рыбный суп с булгуром

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Описание приготовления:

Сварить рыбный суп с булгуром можно из любой рыбы. Ароматное, полезное и вкусное блюдо. Готовится просто и быстро.

Назначение: На обед
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Крупы / Булгур
Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

  • Рыба 400 Грамм
  • Булгур 3-4 Ст. ложек
  • Картофель 2 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Подсоленное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Вода 1 Литр

Количество порций 3

Калорийность

130 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыбный суп с булгуром»

Рыбный суп с булгуром

Возьмите ингредиенты для приготовления рыбного супа с булгуром.

Рыбный суп с булгуром

Любую не очень мелкую рыбу (у меня кефаль) очистите, выпотрошите, удалите плавники и жабры. Хорошо помойте и нарежьте кусочками. Выложите в кастрюлю и залейте водой.

Рыбный суп с булгуром

Доведите до кипения, после огонь убавьте, снимите пену и варите на самом минимальном огне с приоткрытой крышкой кастрюли 20-25 минут.

Рыбный суп с булгуром

Рыбу достаньте из кастрюли, а бульон процедите.

Рыбный суп с булгуром

В рыбный бульон выложите нарезанный картофель.

Рыбный суп с булгуром

Морковь и лук нарежьте и слегка обжарьте в подсолнечном масле.

Рыбный суп с булгуром

Выложите лук с морковью в кастрюлю. Через 10-15 минут кипения добавьте булгур.

Рыбный суп с булгуром

А также соль, молотый перец и лавровый лист. Подойдут также любые приправы для ухи.

Рыбный суп с булгуром

Варите суп до готовности всех ингредиентов еще 10-15 минут. После выложите в кастрюлю отварную рыбу.

Рыбный суп с булгуром

Рыбный суп с булгуром готов. Подавайте на обед. Приятного аппетита!

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