Руководитель ГУП «Вода Крыма» уволился по состоянию здоровья

Руководитель ГУП «Вода Крыма» уволился с должности по состоянию здоровья, передает Крыминформ, ссылаясь на главу РК Сергея Аксенов.

Инна Смаль назначена председателем Госкомрегистра Крыма «Владимир Викторович Баженов по возрасту и по самочувствию заявление на увольнение подал. Назначен будет сегодня Новик Максим Владимирович руководителем ГУП «Вода Крыма», – уточнил Аксёнов.

Глава РК подчеркнул, что сотрудники предприятия под руководством Баженова работали в сложное время, и отработали, по словам Аксенова, системно.