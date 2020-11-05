Руководителей двух управляющих компаний Севастополя оштрафовали

Прокуратура Севастополя выявила факты вольного обращения управляющих компаний с деньгами горожан. Накануне начала отопительного сезона ведомство провело проверку – выясняли, как УК используют деньги, которые им поступают за газ, воду, электричество и отопление.

В ходе проверки были установлены многочисленные нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Выявлены случаи, когда УК несвоевременно оплачивала задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

«По данным фактам прокурором Гагаринского района в отношении директоров ООО «Управляющая компания «Флора»» и ООО «Севжилсервис» возбуждены дела об административном правонарушении», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд оштрафовал руководителей управляющих компаний на общую сумму 200 тысяч рублей.

В общей сложности, прокуратура вынесла 26 представлений, 6 лиц привлекли к административной ответственности. В отношении двух должностных лиц, которые использовали денежные средства граждан в личных целях, возбуждены уголовные дела.

В 2020 году после вмешательства прокуратуры в ресурсоснабжающие организации города перечислено 38 млн рублей.