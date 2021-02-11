Руководители севастопольских ТОСов стали жилищными инспекторами

Первый этап программы подготовки общественных жилищных инспекторов завершился в Севастополе. 10 февраля главы Советов многоквартирных домов, председатели ТОСов и ТСН, успешно сдавшие экзамены, в торжественной обстановке получили сертификаты об окончании обучения в здании Гагаринского муниципалитета.

Проект подготовки жилищных инспекторов был успешно реализован в разных регионах страны. Программа направлена на обучение грамотному взаимодействию с управляющими компаниями, органами исполнительной власти и местных администраций, оказание содействия в развитии информационной культуры в сфере ЖКХ и пропаганду жилищного просвещения.

Обучение в дистанционном режиме проводили эксперты из Института общественных жилищных инспекторов. В Севастополе успешно сдали экзамены 26 участников. Все они в прошлом – выпускники федерального проекта «Школа грамотного потребителя», который направлен на повышение грамотности граждан в вопросах ЖКХ.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОСВЕТКИН, руководитель проекта по обучению жилищных инспекторов в Севастополе: «Мы не так хорошо ещё знаем законодательство, особенно в сфере ЖКХ. Специалисты-эксперты, которые проводили обучение, дали нам базовые знания. В планах в этом году провести ещё один курс. И на этот раз у нас будет уже не онлайн-обучение, а настоящие очные занятия».

Почётный гость церемонии награждения, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, отметил, что проект способствует становлению и развитию общественного жилищного контроля.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного Собрания Севастополя: «Проект, который позволяет воспитывать квалифицированных экспертов из среды общественников и руководителей ТОС в области ЖКХ – он безусловно востребован и очень нужен. Он позволит непосредственно участвовать жителям в процессах по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов».

Председатель ТОС «Дергачи» Нина Трифонова занимается общественной работой уже четыре года. Управдом подчеркнула, что полученные знания существенно помогают ей в повседневной работе.

НИНА ТРИФОНОВА, председатель ТОС «Дергачи»: «Нам дали полный объем работы, рассказали, что жилищные инспекторы могут делать. В управляющую компанию, в жилнадзор, в БТИ — теперь мы идём с теми знаниями и той помощью, которые предложили люди, которые давно в этом работают».

На участие в очередном этапе программы подали заявки более 70 человек. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Международной академии профессионального образования и Ассоциации Советов муниципальных образований Севастополя.