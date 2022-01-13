Руководство Севморпорта подозревается в сокрытии 4 млн рублей от налоговой

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Руководителей ГУП «Севастопольский морской порт» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Этим вопросом в данный момент занимаются сотрудники управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, о чём в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранителям удалось установить, что руководство Севморпорта осознанно утаивало деньги, предназначенные для закрытия задолженности по налогам. Вместо этого средства тратились на другие цели. Далее приводим цитату:

«Таким образом, с марта по ноябрь 2021 года поступающие денежные средства от осуществления производственно-хозяйственной деятельности расходовались на цели, не связанные с уплатой налогов, тем самым были сокрыты денежные средства предприятия в размере более 4 млн руб., за счёт которых, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам», – сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Сообщается, что сокрытые от налоговой службы деньги использовались для расчётов с кредиторами через счета-«прокладки» третьих лиц.

Напомним, с декабря 2020 года генеральным директором ГУП «Севастопольский морской порт» является Юрий Баранов, прибывший в наш город с материковой части России, где занимался бизнесом.