Рулет из омлета с плавленым сыром — это доступный рецепт с неожиданно приятным результатом. Закуска получается настолько вкусной, нежной и элегантной, что другие угощения по сравнению с ней просто блекнут. На праздничном столе эти милые яично-сырные кусочки смотрятся очень аппетитно, поэтому сметаются в первую очередь. Кстати, ранее мы писали, как сделать шикарный рулет из кабачков.

Готовится такой рулетик просто и довольно быстро: пока запекается омлет, можно замешать начинку. При этом вам не нужны какие-то дорогостоящие продукты или другие приспособы. В конечном итоге рулет получается очень оригинальным, чем интригует даже детей. Редакция «Со Вкусом» отметила, что это беспроигрышный вариант закуски для любого повода!

Рулет из омлета с плавленым сыром: советы по приготовлению

Для разнообразия в начинку можете добавить мелко нарезанный балык, семгу, крабовые палочки или варёное яйцо. Из зелени в рецепте указан укроп, но вы можете использовать и любую другую зелень. В нарезанном виде рулет лучше подавать на свежих листьях салата. И красиво, и полезно, так сказать!

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Майонез4 ст. л. Пшеничная мука2 ст. л. Вода2 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Плавленый сыр2 шт. Чеснок3 зуб. Твердый сыр30 г Укроп10 г

Приготовление

Прежде всего включите духовку на 200 градусов. Интенсивно взбейте яйца с 2 ст.л. майонеза. Добавьте муку, твердый сыр и воду. Посолите, поперчите по вкусу. Вылейте омлет в прямоугольную или квадратную форму, застеленную пергаментом и поставьте в уже горячую духовку. Буквально за 2–3 минуты омлет будет готов, поэтому за ним надо следить. Готовый корж выложите на поднос. 4. Пока он охлаждается, приготовьте начинку. Сырки натрите на мелкой терке, добавьте зелень, чеснок и смешивайте с 2 ст.л. майонеза. На слегка остывший омлет равномерно нанесите начинку и скрутите в рулет. Затем заверните его в пленку и поставьте в холодильник еще на несколько часов.

Получившеюся заготовку нарежьте на кусочки толщиной 1–2 сантиметра и подавайте как холодную закуску. Даже не сомневайтесь, этот рулет станет настоящим украшением вашего стола. Кстати, плавленый сыр для него можно приготовить и своими руками.